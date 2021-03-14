Magazin Eski manken Karahan Çantay'a acı veda!

Eski manken Karahan Çantay'a acı veda!

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Eski manken Karahan Çantay'a acı veda!

Tayland'ın Başkenti Bangkok'ta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay (47), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

14 Mart 2021, Pazar 16:47 Son Güncelleme:
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Eski manken ve oyuncu Karahan Çanta Karahan Çantay, matematik öğretmeni olarak görev yaptığı Bangkok'ta 7 Mart Pazar günü motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Çantay'ın cenazesi, THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçakla dün sabah saatlerinde İstanbul'a getirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Çantay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alınarak Ankara'ya getirildi.

Çantay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde tören düzenlendi. Törene, baba Erşed, anne Zeliha, kardeşler Erinç ve Betül Çantay'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Törende ayakta durmakta güçlük çeken anne Zeliha ile kardeşleri Betül ve Erinç Çantay, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne ve kardeşlerini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Karahan Çantay'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. 




Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/DHA

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