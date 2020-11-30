Magazin Eski MasterChef yarışmacısı Güzide'den Uğur paylaşımı

Eski MasterChef yarışmacısı Güzide'den Uğur paylaşımı

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Eski MasterChef yarışmacısı Güzide'den Uğur paylaşımı

Geçtiğimiz sene MasterChef Türkiye'de yarışan Güzide Mertcan, dün akşam yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in dakikalarca gözyaşı döktüğü anlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

30 Kasım 2020, Pazartesi 15:51 Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde kendi açtığı lokantasıyla ilgilenen Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı Twitter paylaşımlardan dolayı MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında düşündüklerini takipçileriyle paylaştı.

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'Sosyal medyalar önceden denetlenmeli'

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen bölümde Uğur'un diskalifiye olduğu için gözyaşı döktü anlarla ilgili duygularını paylaşan Mertcan, "Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var" dedi.

"Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?"

'Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım'

Güzide, sözlerine "İzleyen herkes 'ya yazık gençken yapmış cezası bu olmamalıydı' dedi mi? Dedi... Çocuğun haline üzüldük mü üzüldük. Bakıyorum saniyeler içinde görülmemiş bir hızla takipçisi artıyor. Ee o zaman şu an yaşanan ne? Yapılan bir hatadan dolayı bir genci ağlatmak, ardından o hatayı yapan gençten kahraman çıkartmak. Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım" diye devam etti.

MasterChef 2020'de yarışan Uğur, sekiz yıl önce yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Dün akşam diskalifiye anının ekrana geldiği yayında Somer Şef, Uğur'u öne çağırdı. Somer şef, "Sosyal medyada çıkan talihsiz haberleri hepimiz biliyoruz. Bunun üzerine yarışmaya devam etmenin uygun olmayacağına karar verdik." dedi.

Uğur ise yaptığı açıklamada, "Şef öncelikle bu sebepten dolayı önünüze gelmek ve ayrılıyor olmak gerçekten hiç istemediğim olaydı. Sosyal medyaya başladığımda hiç aklımda böyle bir şey yoktu. O zaman ailevi problemler yaşamıştım. Çok fazla ağzımdan küfür çıktı, her yere saldırdım. Seneler geçtikçe olgunlaşıyoruz ve pişman oldum. Öncelikle sizlerden, tüm insanlardan özür diliyorum. Ne desem bilmiyorum şefim" ifadelerini kullandı.


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