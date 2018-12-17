



Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

ŞİKAYET YAĞDI

Papağanın boğazını sıkarak feci şekilde işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaştığı papağana işkence videosu ile infial yaratan Murat Özdemir Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı. Ortaköy polis karakoluna götürülen Özdemir'e mahalleli de tepki gösterdi. Özdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında kızını dövmek de yer aldı. İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldiği kaydedildi. Polisin papağanı da aldığı öğrenildi.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Mustafa Özdemir, MasterChef yarışmasından diskalifiye edilmişti.

Sosyal medya hesabında paylaştığı çeşitli videolar yüzünden gözaltına alınan Mustafa Özdemir bu anları da Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bu haberi de okudular MasterChef Murat canlı yayında kendini kesti!

Bu haberi de okudular MasterChef Murat Öztürk AVM'yi birbirine kattı

Bu haberi de okudular MasterChef Türkiye yarışmasından kovulan Murat Özdemir yine rahat durmadı!