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Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, paylaştığı görüntü sonrası gözaltına alındı

MasterChef yarışmasından diskalifiye olan Murat Özdemir Instagram hesabından paylaştığı video ile büyük tepki topladı. Tepkilerin ardından Murat Özdemir gözaltına alındı

17 Aralık 2018, Pazartesi 21:43 Son Güncelleme:
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Eski MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir, paylaştığı görüntü sonrası gözaltına alındı


Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

ŞİKAYET YAĞDI

Papağanın boğazını sıkarak feci şekilde işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaştığı papağana işkence videosu ile infial yaratan Murat Özdemir Ortaköy'deki evinde gözaltına alındı. Ortaköy polis karakoluna götürülen Özdemir'e mahalleli de tepki gösterdi. Özdemir'e yöneltilen suçlamalar arasında kızını dövmek de yer aldı. İstanbul Barosu hayvan hakları biriminden avukatların da olay yerine geldiği kaydedildi. Polisin papağanı da aldığı öğrenildi.

YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ

Mustafa Özdemir, MasterChef yarışmasından diskalifiye  edilmişti.

Sosyal medya hesabında paylaştığı çeşitli videolar yüzünden gözaltına alınan Mustafa Özdemir bu anları da Instagram hesabından paylaşmıştı.

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