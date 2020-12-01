Magazin Eski menajer Taylan Güçeli hayatını kaybetti

Eski menajer Taylan Güçeli hayatını kaybetti

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Eski menajer Taylan Güçeli hayatını kaybetti

İzmir’de, açtığı restoranlar ile adından sıkça söz ettiren eski menajer Taylan Güçeli (46), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

01 Aralık 2020, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Çeşme ilçesinde geçen hafta, eski menajer olduğu öğrenilen Taylan Güçeli, girdiği denizde fenalaştı. Kıyıdaki vatandaşların fark ettiği Güçeli, denizden çıkarılıp, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Güçeli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre, Güçeli’nin denizde yüzerken kalp krizi geçirdiği ileri sürüldü.

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İzmir’de açtığı restoranlar ile adından sıkça söz ettiren Taylan Güçeli’nin ölümü sanat camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Güçeli pazar günü toprağa verildi.

Fazıl Say baş sağlığı diledi

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından Taylan Güçeli ile ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ah Taylan... Ne kadar genç gittin... Nasıl üzüldüm. Nur içinde uyusun. Ankara’da konservatuvardan dostumdu 80’lerde, Ahmet Kanneci’nin gitar öğrencisiydi, felsefe okudu, sonra 90’larda başarılı bir müzik yapımcısı menajer olduğu yıllar oldu. Başımız sağ olsun."


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