Eski milli sporcu Mehmet Ay hayatını kaybetti

Türkiye'nin atletizm tarihinde önemli bir yeri olan milli sporcu ve eski milli antrenör Mehmet Ay 75 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Ay uzun süredir mücadele ettiği hastalığı nedeniyle Çanakkale'de vefat etti.

1964 Balkan Gençler Kros şampiyonu olan Ay, 1960'lı yıllarda birçok disiplinde Türkiye rekorları kırmış ve sayısız şampiyonluk yaşamıştı.

Aktif sporculuk döneminin ardından milli takım antrenörlüğü de yapan Mehmet Ay vefat ettiği Çanakkale'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun mevcut başkanı Fatih Çintimar da Mehmet Ay için başsağlığı dileklerini iletti ve "Değerli büyüğümüz Mehmet Abi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Atletizm camiamıza ve ailesine de başsağlığı dilerim" dedi.