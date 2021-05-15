Hafik ilçesine bağlı Çakmak köyünde oturan, eski muhtar Kadir Sarıpınar'ı geçen hafta kene ısırdı. Keneyi kendisi vücudundan çekip, çıkaran Sarıpınar, birkaç gün sonra rahatsızlandı.

Hafik Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Sarıpınar, ilk müdahalesi sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarıpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah yaşamını yitirdi.

Kadir Sarıpınar'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Çakmak köyünde toprağa verildi.



