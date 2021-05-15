Eski muhtar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından hayatını kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı (KKKA) tedavisi gören Sivas'ın Çakmak köyü eski muhtarı Kadir Sarıpınar hayatını kaybetti.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 13:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hafik ilçesine bağlı Çakmak köyünde oturan, eski muhtar Kadir Sarıpınar'ı geçen hafta kene ısırdı. Keneyi kendisi vücudundan çekip, çıkaran Sarıpınar, birkaç gün sonra rahatsızlandı.
Hafik Devlet Hastanesi'ne götürülen ve kene ısırmasıyla buluşan KKKA hastalığı teşhisi koyulan Sarıpınar, ilk müdahalesi sonrası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Sarıpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün sabah yaşamını yitirdi.
Kadir Sarıpınar'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alınıp, götürüldüğü Çakmak köyünde toprağa verildi.
BUNLARI DA OKUYUN