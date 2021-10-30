Geçtiğimiz günlerde halktan biri ile evlenerek kraliyet haklarından vazgeçen Japonya eski Prensesi Mako ile eşi Komuro Kei yeni hayatlarına zor bir başlangıç yaptı.

Kyodo ajansının haberine göre "The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, temmuzda düzenlenen baro sınavını kazananların listesini yayımladı.

SINAVDA BAŞARI ORANI YÜZDE 63

ABD'li kuruluş, yoklamaya giren 9 bin 277 adayın 5 bin 791'inin sınav sürecini başarıyla tamamladığını ve başarı ortalamasının yüzde 63 olduğunu bildirdi ancak listedeki başarılı isimler 5 bin 785 olarak açıklandı.

PRENSES MAKO'NUN EŞİ GEÇEMEDİ

Prenses Mako'nun hafta hayatını birleştirdiği, ABD'deki Fordham Üniversitesinden mayısta mezun olan Komuro Kei listede yer almadı.

Kamu yayıncısı NHK, Komuro'nun, New York merkezli bir firmada hukuk danışmanı olarak çalıştığını aktardı.

KRALİYET HAKLARINDAN VAZGEÇEREK EVLENMİŞTİ

26 Ekim'de evlenen Japon çift, pasaport işlemlerinin ardından kasımın ilk yarısında ABD'ye yerleşeceklerini açıklamıştı.

Japonya İmparatorluk ailesinde halk tabakasından biriyle evlenen kadın mensuplar, kraliyet statüsünü kaybediyor.

Prenses Mako da evliliği nedeniyle bu statüsünü yitirdi.