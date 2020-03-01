Eski sevgililer yeniden birlikteler

Dedeman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özben Önal 2014’te Ankara TED Koleji’nden arkadaşı olan Tolga Gülkaya ile evlenmişti. Bu evlilikten kızları Hayal dünyaya gelmişti. Birbirlerini çok sevdiğini bildiğim Özben ile Tolga tüm çabalarına rağmen bu evliliği yürütemeyip iki yıl önce boşandılar. Önceki gece işletmeci Burak Akkök’ün Karaköy’de açtığı gece kulübü Saint’e (Aziz anlamına geliyor) gittim. Burak ile Özben çok samimi ve mutlulardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Özben kulağıma, “Burak ile flört ediyoruz, çok mutluyuz. Bu ilişki nasıl olsa duyulacak ben de ilk sen bil istedim” dedi.

Özben ile Burak bundan 20 yıl önce kısa süren bir aşk macerası yaşamıştı. Özben üniversite eğitimi döneminde mücevher tasarımı eğitimi almıştı. Beş yıl önce ise Dedeman Holding’deki görevlerini pasifize edip Tımarhane Tasarım adlı atölyesini kurmuştu. Özben ilk evliliğini Emre Soyuer, ikincisini Arben İçli, üçüncüsünü de iç mimar Çağdaş Yüksel ile yapmıştı.

Özben’in bu üç evliliğinden de birer kızı olmuştu. Özben’in ablası Özlem Önal eşi Nur Taşkent’ten boşandıktan sonra New York’ta yaşamaya başlamıştı. Yaşamını ABD’de sürdüren Özlem iki senedir Hollywood’da film yapımcısı olan Stuart Parr ile aşk yaşıyor. Özlem daha önce de dünyaca ünlü aktör Josh Lucas ve ardından da Yeni Zelandalı iş insanı Eric Watson’la flört etmişti.

Pizzacıda düet sohbeti

Geçen çarşamba gecesi Kenan Doğulu ile eşi Beren Saat, Maslak Uniq’teki Odun Pizza’ya el ele geldi. Evliliklerinin üzerindeki kara bulutlar dağılan ve eski mutlu günlerine dönen aşıkların masasına bir süre sonra Kenan’ın 35 yıllık sıkı dostu Sertab Erener ile eşi Emre Kula geldi. Kahkahalar eşliğinde mutlu mesut pizzalarını yiyip hep birlikte ayrıldılar. Kenan ile Sertab geçen yıl Zorlu PSM’de sahneye çıkıp ‘Aldırma Deli Gönlüm’ü söylemiş ve seyirciler ayakta alkışlamıştı. Benden duymuş olmayın ama Kenan çıkaracağı yeni albümde bir şarkıyı Sertab ile seslendirecek.