Son dakika! Eski TÜBİTAK çalışanlarına FETÖ operasyonu

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma çerçevesinde, kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon devam ediyor.

AA