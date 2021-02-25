Türkiye Eski tuğgeneral, albay ve yüzbaşı... Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Eski tuğgeneral, albay ve yüzbaşı... Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Türkiye

Eski tuğgeneral, albay ve yüzbaşı... Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Meslekten ihraç edilen tuğgeneral, albay ve yüzbaşının da bulunduğu 5 kişi yakalandı Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

25 Şubat 2021, Perşembe 16:45 Son Güncelleme:
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tim unsurlarının yaptığı çalışmada bir grup FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçacağını belirlendi.

Jandarma timleri Meriç ilçesinin Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan incelemesinde meslekten KHK ile ihraç edilen ve 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan Tuğgeneral N.C., Albay C.A., Yüzbaşı F. M. A., astsubay A.K. ile B.K., olduğu belirlendi.

Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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