30 Aralık 2020'de imzalanan karar kapsamında Savunma Bakanlığı Pentagon ve istihbarat birimlerinin UFO'lar ile ilgili tüm bildiklerini 180 gün içinde açıklaması istenmişti.

Söz konusu karar kapsamında basında 'UFO raporları' olarak da anılan belgelerin Haziran 2021 itibari ile kamuoyu ile paylaşılması gerekecek.

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.