Türkiye Eski uzman çavuş ailesini katletmişti! Facebook paylaşımı ortaya çıktı: Bir anlık zevk için...
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Eski uzman çavuş ailesini katletmişti! Facebook paylaşımı ortaya çıktı: Bir anlık zevk için...

Türkiye

Eski uzman çavuş ailesini katletmişti! Facebook paylaşımı ortaya çıktı: Bir anlık zevk için...

Son dakika haberi...Hatay'da eşini kızını ve oğlunu hunharca öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert 'Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm' dedi. Turgay Mert, eşi ve kızını boğduktan sonra okuldan dönmesini beklediği oğluna uyku ilacı içirmek istemişti. Oğlu 'Baba bu acı' deyince onu da boğmuştu. Son dakika gelişmesine göre, Türkiye'nin konuştuğu korkunç cinayetlerde Turgay Mert'in şoke eden Facebook paylaşımı ortaya çıktı...

07 Ekim 2021, Perşembe 10:54 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Türkiye, Hatay'daki aile katliamına ağladı. Eski uzman çavuş Turgay Mert'in, eşi Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'i öldürdüğü anlaşıldı. Sabah'ın haberine göre, eşi ve çocuklarını boğarak öldüren cani babanın Facebook paylaşımı ortaya çıktı: Bir anlık zevk için... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

ÇOCUKLARINI HUNHARCA ÖLDÜRDÜ

Türkiye, Hatay'daki aile katliamıyla sarsıldı. Bunalıma girdiğini iddia eden eski uzman çavuş, evde eşi ve çocuklarını hunharca öldürüdü. Korkunç olayın detayları dehşete düşürdü. Cani adamın Facebook paylaşımı ise şok etti. Olay 29 Eylül'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelişmişti.

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLERLE KARŞILAŞACAKSIN"

Uzman çavuşluk yaparken uyumsuz davranışları nedeniyle 6 ay önce sözleşmesinin yenilenmediği belirtilen Turgay Mert, öğleden sonra komşusu H.A.'yı telefonla aradı.

"Evimin anahtarı posta kutusunda. Anahtarı al içeri gir. Ancak çok kötü şeylerle karşılaşacaksın. Kimseye haber verme. Sadece sen bak' diyerek telefonu kapattı.

FACEBOOK PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI!

H.A., Turgay Mert'i geri aradı ancak ulaşamadı. Dairenin ışıklarının yandığını gören H.A., bu kez Aynur Mert'i aradı. H.A., Aynur Mert telefona cevap vermeyince polis merkezine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı kararıyla posta kutusunda bulunan anahtarla apartmanın 3'üncü katında bulunan eve girdi. Aynur Mert ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'in üzerlerine Türk bayrağı örtülü yan yana duran cansız bedenleri ile karşılaştı.

Turgay Mert'in askeri üniforması da cesetlerin yanındaki koltuğun üzerinde bulundu. Anne ile iki çocuğunun cenazeleri ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketleri Osmaniye'de toprağa verdi.

Olayın ardından 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet' suçundan da arandığı belirlenen Turgay Mert'in Osmaniye'de olduğu saptandı.

Katil zanlısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından merkez Dervişiye köyünde yapılan yol kontrolünde yakalandı. Turgay Mert, götürüldüğü İskenderun'da emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

OĞLUNA İÇİNE İLAÇ ATTIĞI AYRANI İÇİRMEK İSTEMİŞ

Turgay Mert, polisteki ilk ifadesinde eşi ve çocuklarını boğarak öldürdüğünü söyledi. Turgay Mert'in ifadesinde, eşi Aynur'u elleriyle boğarak öldürdüğünü belirterek, "Ardından İskenderun Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan oğlum Ahmet Ali'yi bekledim. O da gelince içine uyku ilacı attığım ayranı içirmek istedim. 'Baba bu acı' diyerek içmek istemedi. Onu da boğarak öldürdüm. Daha sonra aynı lisede okuyan kızımı bekledim. Dershaneye gitmişti. Kızım da gelince onu da boğarak öldürdüm. Cinayetlerin ardından Osmaniye'ye gittim" dediği belirtildi.

İfadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanan katil zanlısı Mert, cinayeti neden işlediğini de anlattı. Mert, "Sözleşmem yenilenmedi, ardından da hakkımda dava açıldı. Askeri kanuna muhalefet suçundan aranıyordum. Yakalanırsam cezaevine gireceğimi düşünüyordum. Bu yüzden psikolojim bozuldu.

Cezaevine girersem eşim ve çocuklarımın ortada kalacağına düşünüp, onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm" dedi.

Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in Facebook paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye; Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye, bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye, günlük menfaatler için faziletini karartmaya değmez" ifadeleri yer aldı.

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