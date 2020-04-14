Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 sözleşmeli sağlık personeli alıyor! İşte personel alımının detayları
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada 107 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı duyuruldu. Hemşire, sağlık teknikeri ve diğer sağlık personeli başvuruları online olarak yapılacak.
14 Nisan 2020, Salı 18:10 Son Güncelleme:
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 sözleşmeli sağlık personeli alacak. KPSS puanı ile değerlendirilecek olan başvurularda Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı,, lisans mezunları için ise 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı geçerli olacak.
Başvurular, yayımlanma tarihinden sonra 15 gün içinde https://personelbasvuru.ogu.edu.tr adresinden online olarak yapılacak.
Başvuru esnasında istenen belgeler ve personel alımı detayları ise ilan sayfasından görülebilir.