Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 107 sözleşmeli sağlık personeli alacak. KPSS puanı ile değerlendirilecek olan başvurularda Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı,, lisans mezunları için ise 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı geçerli olacak.

Başvurular, yayımlanma tarihinden sonra 15 gün içinde https://personelbasvuru.ogu.edu.tr adresinden online olarak yapılacak.

Başvuru esnasında istenen belgeler ve personel alımı detayları ise ilan sayfasından görülebilir.















