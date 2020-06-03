Türkiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak! İlanın şartları ve detayları...
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak! İlanın şartları ve detayları...

Türkiye

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak! İlanın şartları ve detayları...

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 öğretim görevlisi alınacağı açıklandı. 3 Haziran'da başlayan başvurular 2 hafta sürecek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi alımlarının detayları şu şekilde:

03 Haziran 2020, Çarşamba 17:55 Son Güncelleme:
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 4 öğretim görevlisi alınacak. 4 öğretim görevlisinin çalışacağı alanlar ise şöyle:

1 kişi Tıp Fakültesi Nöroşirurji, 1 kişi Tıp Fakültesi Patoloji ve 2 kişi Rektörlük bünyesinde çalışacak.

3 Haziran'da başlayan başvurular 18 Haziran'da sona erecek.Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Adaylar en fazla 1 kontenjana başvuru yapabilecek.

Alımın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim görevlisi alımının detayları için tıklayın.

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