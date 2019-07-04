TOKİ’nin Eskişehir’de inşa edeceği bin sosyal konut için kura çekimi yapıldı. TOKİ’ye başvuru yapanlar sıklıkla internette Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? sorusunu aratıyor. İşte Eskişehir TOKİ kura sonuçları ile ilgili detaylar…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), Eskişehir’in merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde inşa edeceği sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Porsuk Spor Salonu’nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Odunpazarı Mamuca Mahallesi’ndeki 500 konut için 8 bin 143, Tepebaşı Zincirlikuyu Mahallesi’ndeki 500 konut için ise 8 bin 58 kişinin başvurduğunu söyledi.

Vatandaşların ev sahibi olmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini belirten Günay, hak sahiplerine evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kura çekimi sonucu isimleri anons edilenler, sevinçlerini yakınlarıyla paylaştı.

Hak sahiplerinden şehit babası Mıstık Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 2016 yılında şehit olduğunu söyledi. Bugün çok gururlu olduğunu dile getiren Özer, "Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömür versin, başımızdan eksin etmesin. Onun sayesinde ev sahibi olduk. Teşekkür ediyorum." dedi.

Kura çekimine AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile çok sayıda kişi katıldı.

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AA