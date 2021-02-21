Türkiye Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile Ali Doruk vahşice öldürülmüştü! Cinayetin faili belli oldu
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Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile Ali Doruk vahşice öldürülmüştü! Cinayetin faili belli oldu

Türkiye

Eskişehir'de İlkay-Emel Tokkal çifti ile Ali Doruk vahşice öldürülmüştü! Cinayetin faili belli oldu

Eskişehir' de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayetle ilgili katil zanlısının eski ortakları Mehmet Şerif Boğa (33) olduğu tespit edildi.

21 Şubat 2021, Pazar 10:49 Son Güncelleme:
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İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine gitti.

Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde İlkay Tokkal, eşi Emel Tokkal ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı.



 KATİL ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğunun tespit edildiği bildirildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevkedileceği belirtildi.

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