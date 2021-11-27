Eskişehir'de kamyonet dehşet saçtı!
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 6 otomobil ile çöp konteynerine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
27 Kasım 2021, Cumartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldırım G. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 6 otomobil ile çöp konteynerine çarptı.
Kazada sürücü Yıldırım G. yaralandı. Yıldırım G. çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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