Türkiye Eskişehir'de kamyonet dehşet saçtı!

Eskişehir'de kamyonet dehşet saçtı!

Türkiye

Eskişehir'de kamyonet dehşet saçtı!

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 6 otomobil ile çöp konteynerine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 14:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaza, saat 04.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldırım G. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 6 otomobil ile çöp konteynerine çarptı.

Kazada sürücü Yıldırım G. yaralandı. Yıldırım G. çağırılan ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İsrail ile karşılıklı büyükelçiler atanabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bir bu eksikti
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bursa'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti!