Eskişehir'in Tepebaşı Kaymakamı Yılmaz’ın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
Eskişehir’de Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz (44), yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.
07 Nisan 2020, Salı 16:58 Son Güncelleme:
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Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı.
Yılmaz, 'Covid-19' test sonucu pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Yılmaz’ın bu süreçte temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı belirtildi.
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