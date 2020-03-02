Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. son bölümüde masa toplantısından çıkan oylama sonucunda uğradığı ihanet sonrası kendi başına hareket eden Boran üyelikten çıkarılmıştı. İzleyiciler heyecanla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159 bölüm fragmanını bekliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm yeni fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizin içerisinde olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. bölümde neler yaşandı?

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demet kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenin sarstı. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirdi. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemedi.

Operasyon için kolları sıvadı

Ateşin üzerine üzerine giden Boran, bu tavrıyla masanın tepkisini toplamaya devam etti. En başta söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet’in kabullenemeyeceği bir durum bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen masayı toplantıya çağırdı. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir ele herkes şaşırır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek oldu. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yen bir operasyon için kollarını sıvadı.



