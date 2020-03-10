EDHO bu akşam nefes kesen 159. bölümü ile ekranlara gelecek.İşte EDHO 159. bölüm de yaşanacaklar:

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir babadır. Vefakar bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.

EDHO 159. bölüm 1. fragmanı





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm 2. fragmanı





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.