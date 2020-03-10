Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm fragmanı! EDHO yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi... Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur.Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır. Sevmekten hiç kaçmaz. Sevilmeyi de pek sever. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm fragmanı ve dizi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
10 Mart 2020, Salı 18:46 Son Güncelleme:
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EDHO bu akşam nefes kesen 159. bölümü ile ekranlara gelecek.İşte EDHO 159. bölüm de yaşanacaklar:
Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir babadır. Vefakar bir dosttur. Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir.
Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir. Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır. Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür. Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir.
EDHO 159. bölüm 1. fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm 2. fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda buradan izleyebilirsiniz.