Dizinin geçtiğimiz bölümünde Alparslan vurulmuştu. Hastanede tedaviye alınan Alparslan’ın felç kalma ihtimali ise dizi hayranlarını bir hayli üzmüş ve sosyal medyada da isyana neden olmuştu. “Alparslan’ı istiyoruz biz. Alparslan kırmızı çizgimiz” diyen EDHO hayranları sosyal medyada senaristlere mesaj üstüne mesaj yolluyor.

Bir başka gelişme ise İlyas’ın tüm düşmanlarını öldürmek istemesi ve Hızır’ın da ona onay vermesi olacak. Bu durum da dizi hayranlarını heyecanlandırdı. “Psikopat İlyas geri dönüyor” diye yorum yapan hayranlar, senaristten bir süredir istedikleri değişimin gerçekleşeceği izlenimini fragmandan edindi.

İlyas Çakırbeyli’nin eski psikopat döneminin yeniden geri gelmekte olduğunu belirten EDHO takipçileri, heyecanla yeni bölümleri beklediklerini belirtiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 184.bölümü 2 Mart Salı akşamı yayınlanacak. Yine yüksek reytingler alması beklenen dizi, önceki haftalarda bir kaç kez Masumlar Apartmanı’nı totalde geçerek birinciliği elde etmişti.

Dizinin yeni bölümü de aynı yine birincilik elde edebilecek mi merakla bekleniyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. bölüm fragmanı:







