Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'EDHO' hayranlarına müjdeli haber!

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm full izle" dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Salı akşamlarının sevilen yapımını izyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyenler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm full izle ekranını araştırır yapımda aksiyon dolu sahnelerin olduğu bölüm yoğun ilgi gördü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm izleme linki ve detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm

Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.

İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm full izle

Hızır düşmanına diz çöktürüyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm izle

EDHO 7. sezonda ekran macerasına devam edecek mi?

Atv'nin 6 sezondur devam eden ve adeta her hanede aileden biri gibi olan EDHO oyuncuları, 7. sezonda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.

Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, önceki hafta Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in ayrılması, izleyenleri çok üzmüştü. Zaten kadın karakterlerin az olduğu diziden güçlü bir kadın oyuncu daha gidince EDHO hayranları bu durumdan pek de memnun olmadı.