Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 120. bölümü dün akşam seyirciyle buluştu. Hızır, İzeet'in işini daha sonra da Tuncay'ın işini bitirdi. İlyas abisinin tekrar sahalara dönmesini sevinçle karşılarken Alparslan'ın neler çevirdiği de en çok merak edilen konuların başında geliyordu. Çakırbeylilerin Fuat ile birliktelik içinde olması Tipi'yi fena sinirlendi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken daha fazlası için aşağıdaki linke tıklayarak son bölümü seyredebilirsiniz.

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Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.