Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 120. bölüm fragmanı sonunda geldi. Çakırbeyliler İzzet'in tepesine çöküp bilgi almaya çalışıyor. İzzet'in son sözleri tüm gözleri Alparslan'ın üzerine çeviriyor. Hızır'ın içine kurt düştü ve Ünal'dan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Öte yandan İlyas, aldatan ve aldananlara yönelik tehditlerde bulunuyor. Çakırbeyliler bu sefer kendi içindeki hesaplaşmayla uğraşacak gibi....

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.