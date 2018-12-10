Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 119. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ekip Sultan'ın cesedini mahalleye asıyor. İzzet kendisine yapılan bu hareketi cezasız bırakmak istemiyor. Hedefi İlyas'ı öldürmek... Bunun için Tuncay'ı görevlendiriyor. Hızır ise planın farkında... Bakalım kardeşini nasıl koruyacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır. Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.