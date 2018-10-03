ATV'nin beğeniyle izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 109. bölümü dün akşam yayınandı. EDHO son bölümde Devran'ın müthiş bir operasyonla öldürülmesinin ardından Hızır'ı nasıl tehlikelerle karşılaşacağı merak ediliyordu. Düşman hemen göründü. Mossad'ın en etkili elamanı Hızır'ın kaşrısına çıkarken son sahnede İdris ve Özgür'ün başına neler geleceği herkesi derin bir düşünceye sevk etti. Şimdi herkes dizinin yeni bölüm fragmanını bekliyor. Fragman yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linke tıklayınız.

EDHO 110. BÖLÜM FRAGMANI

EDHO 109. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir.

Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar.

Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır.

İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.