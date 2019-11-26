Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm fragmanı

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm özeti (148. bölüm özeti)

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır.

Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir. Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir.

Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez. Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşine düşecektir..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölümünde neler yaşanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölümünde Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister.

Gitgide düşmanın avucunun içine düşen Tufan'ın Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızı ile savaş halindeki Altan'ı; bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise oratay çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında tam bir şok etkisi yaratacaktır. Sevda'ya Hızır'dan önce müdahale etmemek için kendisi zor tutan ev halkı Sevda'dan bir an önce kurtulmadıkları için pişman olmuşlardır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. bölüm ile bu akşam ekranlarda.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?