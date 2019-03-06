Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz ayrılık

Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı, ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü sürpriz bir ayrılığa sahne oldu

06 Mart 2019, Çarşamba 13:21
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sürpriz ayrılık

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5 Mart Salı akşamı ekrana gelen 127'nci bölümünde; Hızır Çakırbeyli'nin yeni düşmanı Zeki, otelde Hızır'a bombalı saldırı yaptı. Hızır bu saldırıyı yara almadan atlattı ancak Zeki bu defa hedefine Alpaslan'ı aldı. Ünal başkanlığındaki masa, ortak düşmanları Zeki'ye karşı toplandı.

CANSU MELİS KARAKUŞ, 'EDHO'YA VEDA ETTİ

Zeki, Alpaslan ve Meltem'i kaçırarak ağızları bantladı ve Hızır, Haşmet, İlyas, Ünal'ın olduğu yere canlı bağlantı yaptı. Hızır, Alpaslan'a 'Ne istiyorlarsa ver' diye bağırdı. Ancak Zeki, Meltem'i tek kurşunla vurarak öldürdü. Böylece dizide 'Meltem' rolünü canlandıran Cansu Melis Karakuş, 'EDHO'ya 127. bölümde veda etti. 

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