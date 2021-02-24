Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Gözde Okur evlendi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar dizisinin oyuncusu Gözde Okur evlendi. EDHO'da Mine rolünü canlandıran Gözde Okur nikah fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
24 Şubat 2021, Çarşamba 10:52 Son Güncelleme:
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Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Gözde Okur, memleketi İzmir'de nikah masasına oturdu.
EDHO'da Mine rolünü canlandıran Gözde Okur, yıllar sonra tekrar bir araya geldiği gençlik aşkı Agah Burak Serez'le yaşamını birleştirdi.
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz da çiftin nikah şahitliğini yaptı.