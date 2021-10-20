‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı
ATV ekranının sevilen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ (EDHO)’ın yeni sezon bölümü için geri sayım başladı. Başrollerinde Oktay Kaynarca gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, Haziran ayından bu yana izleyenlerini kendine hasret bırakmıştı. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bugün yeni sezon ilk tanıtım filmi yayınlandı.
20 Ekim 2021, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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ATV'nin aksiyon dolu yapımı için milyonların heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı.
Dizinin yeni sezon ilk bölüm tanıtımı bugün yayınlandı. Merakla beklenen EDHO'nun fragmanı yine heyecan yarattı.
26 EKİM SALI GÜNÜ YAYINLANACAK!
EDHO'nun yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı günü yayınlanacak.
11 YENİ OYUNCU
EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.