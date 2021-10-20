ATV'nin aksiyon dolu yapımı için milyonların heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri için geri sayım başladı.

Dizinin yeni sezon ilk bölüm tanıtımı bugün yayınlandı. Merakla beklenen EDHO'nun fragmanı yine heyecan yarattı.

26 EKİM SALI GÜNÜ YAYINLANACAK!

EDHO'nun yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı günü yayınlanacak.

11 YENİ OYUNCU

EDHO ekibine 11 oyuncu katıldı. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in ardından Nurseli İdiz, Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Hazım Körmükçü, Yosi Mizrahi, Burcu Binici, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan ve İlker Aksum da bu sezon dizinin kadrosunda yer alacak.