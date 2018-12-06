Eskrimin altın çocuğu: Deniz Fergan Öztürk
Trabzon'da düzenlenen Türkiye eskrim şampiyonası çekişmeli turnuvalara sahne oldu. U12 erkekler klasmanında Deniz Fergan Öztürk, rakiplerini yenerek Türkiye Epe Açık Şampiyonu olmayı başardı.
6 müsabakalı grup karşılaşmalarının yapıldığı pool'dan yenilgisiz çıkan 12 yaşındaki İstanbul TED Spor Kulübü sporcusu Fergan, eleme usulü olan diğer karşılaşmalarda özellikle solak rakiplerine karşı ortaya koyduğu taktiksel oyunla dikkat çekti. Başarılı sporcu altın madalya sevincini koçu Afiz Guliyev ve takım arkadaşlarıyla paylaştı.