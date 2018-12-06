Eskrimin altın çocuğu: Deniz Fergan Öztürk

6 müsabakalı grup karşılaşmalarının yapıldığı pool'dan yenilgisiz çıkan 12 yaşındaki İstanbul TED Spor Kulübü sporcusu Fergan, eleme usulü olan diğer karşılaşmalarda özellikle solak rakiplerine karşı ortaya koyduğu taktiksel oyunla dikkat çekti. Başarılı sporcu altın madalya sevincini koçu Afiz Guliyev ve takım arkadaşlarıyla paylaştı.