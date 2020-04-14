Esnaf Derneği Başkanı Ali İhsan Özdemir, "Şimdiden corona virüs ile mücadele sürecinde 88 ülke, Türkiye’den ekipman talebinde bulunmuş ve 30’ya yakın ülkenin ihtiyacına cevap verilmiştir. Türkiye yaptığı bu yardımlarla insanlığa adeta bir ders vermesi takdire şayan bir davranıştır. Ayrıca corona salgınından önce 50 kuruşa satılan maskenin fırsatçılar tarafından 5 TL’ye satılmasının önüne geçerek evlerine kadar teslim etmek kaydıyla halka bedava dağıtmasının dünyada bir örneği yoktur. Bizleri virüsten korumak için evlerine dahi gitmeyip gece gündüz hastanelerde görev yapan başta sağlık bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını canı gönülden kutluyorum” dedi.

Esnaf Derneği olarak Cumhurbaşkanından bir talepleri olduğunu söyleyen Özdemir, "Malum süreçte işyerlerinin genelge ile kapatılan esnaf kardeşlerimizin 3 ay ertelenen sigorta ve bağ-kur primlerinin mecburen çalışılmadığı sürelerinin tamamıyla affedilmesini istiyoruz. Çünkü 3 ay boyunca kazanılmayan bir emeğin vergisi esnaf kardeşlerimize ağır gelecektir. “Milleti yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla Cumhurbaşkanımızdan bu konuyla ilgili müjde bekliyoruz. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun” diye konuştu.