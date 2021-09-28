Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak 11'inci kata düşerek ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Çağdaş Boyalı, duruşmada gözyaşlarına hakim olamadı. Savcının tutuklanması talebi üzerine sanık Boyalı, "Yalvarırım size beni tutuklamayın. Ne olur yapmayın. Özür dilerim. Canıma kıyın daha iyi" dedi

. Olay sonrasında tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve artık yürüme şansının olmadığını söyleyen 62 yaşındaki İlyas Demirci ise sanığın tutuklanmamasına tepki göstererek "Biz vatandaş olarak adaletin tez tecelli etmesini temenni ederdik, maalesef bugün olmadı. Hakime hanım beni yatağa mahkum etti, yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti" dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı, şikayetçi İlyas Demirci ve sanık avukatı katıldı. Şikayetçi Demirci’nin avukatı ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Savunma yapan sanık Çağdaş Boyalı, "Olay günü babamın kredi kartı borcunu yatırmak için Perpa Ticaret Merkezi’ne gitmiştim. Sonra üst kattaki lavaboya çıktım. Orada tanımadığım bir beyefendi gördüm. 'Ne yapıyorsun' diyerek sinkaflı sözler söyleyerek, bana doğru gelmeye başladı. Yolumu değiştirdim. Daha sonra beni yanına çağırarak, yine sinkaflı sözler söyledi. Göğsümden tutup itmeye başladı. Elinden kurtulmaya çalıştığım sırada sırtıma vurdu. Biraz gittikten sonra geri döndüm. 'Bana niye vurdun?' diye sordum. Üstüme çullandı. Kulağıma vurdu. O an ne olup bittiğini anlamadım, adam yerdeydi. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

"10 DAKİKA BOYUNCA BENİ YERDE YUMRUKLADI"

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen İlyas Demirci, "Perpa Ticaret Merkezi’nin 13’üncü katında iş yerim vardı. Bu şahsın yanında kendisi gibi vahşi birkaç kişi daha vardı. Onları görünce çekindim. Alt kata tuvalete indim. Tuvaletten çıkınca karşımda gördüm. 'Ne yapıyorsun burada?' diye sorup birkaç tokat attım. Bunun üzerine bana vurmaya başladı. 10 dakika boyunca beni yerde yumrukladı. Sonra da beni yere attı. Kulağım patlamıştı, kulağımı diktiler. İşitme kaybı oluştu. Sağ kulağım artık duymuyor. Bacağımdan kalçama kadar 16 platin takıldı. Vücudumda 40 yerde kırık ve 100’ün üstünde dikiş var. Sanık burada yalan söylemekte. Kendisini tanımıyorum. Tutuklanmasını talep ediyorum" diye konuştu.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Necati Furkan Acar, "İlyas Demirci, 'Bana ne soruyorsun?’ dedi. Hırpalar gibi genç arkadaşın sırtına vurdu. Aralarında münakaşa oldu. Genç arkadaş bana baktı, müdahale etmedim. Oradan ayrıldılar. Çağdaş Boyalı sonradan tekrar geldi ve İlyas Demirci’yi tanıyıp tanımadığımızı sordu. Yandaki ofiste çalışan biri, Demirci’nin nereye gittiğini tarif etti. Biraz zaman geçtikten sonra peşinden gittim. O esnada beyefendiyi aşağı düşerken gördüm. Aralarında düşme öncesi yaşananları görmedim. Demirci, 12’nci kattan, 11’inci kata düştü. Genç arkadaşa niye yaptığını sorduğumda, 'Kendisi düştü' dedi" şeklinde konuştu.

SAVCI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti ile kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanmasını talep eden duruşma savcısı, suçun "Kasten öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek davanın görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

"YALVARIRIM TUTUKLAMAYIN"

Talebi duyan sanık Çağdaş Boyalı gözyaşlarını tutamayarak "Babam kanser hastası. Yalvarırım size beni tutuklamayın. Ne olur yapmayın. Özür dilerim. Canıma kıyın daha iyi" dedi. Şikayetçi İlyas Demirci’nin eşi ise sanığa, "Biz 7,5 aydır öldük, öldük dirildik" diyerek tepki gösterdi.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Dosya kapsamındaki delillerin toplanmış olması gerekçesiyle tutuklama talebini reddeden Mahkeme, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün devamına karar verdi. Görevsizlik talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

"7,5 AYDIR MAALESEF YATIYORUM, AYAĞA BİLE KALKAMADIM"

Duruşma sonrasında adliyeden tekerlekli sandalyesiyle çıkan İlyas Demirci, güvenlik görevlilerinin yardımıyla merdivenlerden meydana çıkarıldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Demirci, olayın 7,5 ay önce başına geldiğini belirtti. Demirci, "Perpa Ticaret Merkezinde lavaboya giderken bir cani tarafından takip edildim ve 12'nci kattan aşağı atıldım. 7,5 aydır maalesef yatıyorum, ayağa bile kalkamadım. Bugün de mahkememiz vardı, adaletin ailece tecelli edeceğini umduk. Ama bu cani tutuklanmadı. Önümüzdeki ayın 21'ine attı duruşma. Savcı tutuklanmasını talep etti, ama hakime hanım tutuklanmamasını talep etti. Takdir onların ama biz vatandaş olarak adaletin tez tecelli etmesini temenni ederdik, maalesef bugün olmadı. Hakime hanım beni yatağa mahkum etti, yatalak oldum. Ona da özgürlüğü hediye etti" dedi.

"ARTIK YÜRÜME ŞANSIM YOK"

İlyas Demirci olay sonrasında hastanelerde yoğun kemik tedavisi gördüğünü, ayaklarındaki uyuşukluk için tedavi gördüğünü ve yürüyemediğini belirterek "40'ın üzerine kırık var, 16'ya yakın bütün kalçamdan aşağı platin var. Yaşım 62 artık, iyileşmesi de zor biraz. Doktorum çok üzücü bir Haber söyledi. 2 santimin üzerinde ayağımda kısalma var. Artık yürüme şansım hiç yok. Tek temennimiz adaletin tez tecelli etmesi" dedi. Bir yıldır çalışamadığını da ifade eden Demirci, ağır tedavi masraflarının olduğunu, arabalarını sattıklarını ve borç toplayarak kendisini tedavi etmeye çalıştığını ve geçinmeye çalıştığını söyledi. Demirci, sanığın tutuklanmasını talep ettiğini de vurgulayarak "Beni tutup aşağı attıysa bu yarın başka birini de atabilir, belki de size denk gelebilir. En azından böyle insanların ıslah olması açısından. Bana yaptı belki başkasına yapmasın" dedi.



