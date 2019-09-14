Esra Dermancıoğlu fenomen oluyor
Esra Dermancıoğlu, “Klan” adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak
Tebdil-i Mekan Tiyatro tarafından sahneye konan oyunda Esra Dermancıoğlu başrolü Halil Babür ile paylaşacak.
15 EKİM'DE PRÖMİYER YAPACAK
Senaryosunu Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ayşenil Şamlıoğlu’nun üstlendiği “Klan”, iki Instagram fenomenin hikâyesini günümüz sosyal medya dilini konuşurken gerçeklikte nasıl savrulduklarını anlatıyor. “Klan”, 15 Ekim’de prömiyer yapacak.
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