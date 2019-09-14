Esra Dermancıoğlu fenomen oluyor

Esra Dermancıoğlu, “Klan” adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak

14 Eylül 2019, Cumartesi 10:11
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Esra Dermancıoğlu fenomen oluyor

Tebdil-i Mekan Tiyatro tarafından sahneye konan oyunda Esra Dermancıoğlu başrolü Halil Babür ile paylaşacak.

15 EKİM'DE PRÖMİYER YAPACAK

Senaryosunu Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Ayşenil Şamlıoğlu’nun üstlendiği “Klan”, iki Instagram fenomenin hikâyesini günümüz sosyal medya dilini konuşurken gerçeklikte nasıl savrulduklarını anlatıyor. “Klan”, 15 Ekim’de prömiyer yapacak.


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