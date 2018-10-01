Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle görüntülendi

''Yakında yeni bir proje var mı?'' sorusuna Esra Dermancıoğlu ''Evet, var ama proje hakkında açıklama yapmam doğru olmaz. Yakın zamanda öğreneceksiniz'' yanıtını verdi.

Esra Dermancıoğlu 49 yaşında, sevgilisi Ömer Güneş ise 33 yaşında.

Ömer Güneş, dizilerde teknik asistanlık yapıyor.