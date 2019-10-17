Oyuncu Esra Dermancıoğlu’ndan “Patates kızartması selülit yapmaz” pozu...

'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisinde Beren Saat ile birlikte oynayan Esra Dermancıoğlu, Mukaddes yenge karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İlginç giyim tarzı dikkat çekti

Dizide Fatmagül rolünü canlandıran Beren Saat'in kötü yengesi olarak ün salan ve en son "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine transfer olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Patates kızartması selülit yapmaz” notunu düştü.

Fotoğrafta Esra Dermancıoğlu'nun ilginç giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı.