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  • Esra Dermancıoğlu'ndan 'Patates kızartması selülit yapmaz' pozu

Esra Dermancıoğlu'ndan 'Patates kızartması selülit yapmaz' pozu

"Fatmagül'ün Suçu Ne" dizisiyle adını duyuran Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından ilginç bir fotoğraf paylaştı

17 Ekim 2019, Perşembe 21:45 Son Güncelleme:
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Esra Dermancıoğlu'ndan 'Patates kızartması selülit yapmaz' pozu

Oyuncu Esra Dermancıoğlu’ndan “Patates kızartması selülit yapmaz” pozu...

'Fatmagül’ün Suçu Ne?' dizisinde Beren Saat ile birlikte oynayan Esra Dermancıoğlu, Mukaddes yenge karakteri ile dikkatleri üzerine çekmişti.

İlginç giyim tarzı dikkat çekti

Dizide Fatmagül rolünü canlandıran Beren Saat'in kötü yengesi olarak ün salan ve en son "Bir Zamanlar Çukurova" dizisine transfer olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına “Patates kızartması selülit yapmaz” notunu düştü.

Fotoğrafta Esra Dermancıoğlu'nun ilginç giyim tarzı dikkatlerden kaçmadı.

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