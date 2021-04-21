Türkiye Esra Erol ünlü markanın reklam yüzü oldu!

Esra Erol ünlü markanın reklam yüzü oldu!

Türkiye

Esra Erol ünlü markanın reklam yüzü oldu!

Televizyon dünyasının ünlü ismi Esra Erol, Peros’un yeni reklam yüzü oldu. Markanın Esra Erol ile birlikte 'Yıkarım Bilirsin!' dediği yeni reklam filmi nisan ayında yayına girdi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 12:28 Son Güncelleme:
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Temizlik ürünleri sektörünün 5 büyük üreticisinden biri olan Beyaz Kâğıt, ilk üretimine 2007 yılında başladı. Beyaz Kâğıt, deterjan kategorisindeki ana markası Peros’un yeni relansman kampanyası için ünlü sunucu Esra Erol ile anlaştı. Markanın Esra Erol ile birlikte “Yıkarım Bilirsin!” dediği yeni reklam filmi nisan ayında yayına girdi. “Co-Granül Enzim Teknolojisi” ile çamaşırların her yıkamada aynı mükemmellikte temizlendiğine dikkat çeken reklam filmi içerisinde herkesin 90’lı yıllardan bildiği sözleri Kenan Doğulu’ya, bestesi Ozan Doğulu’ya ait olan “Yaparım Bilirsin” şarkısı markaya ve günümüze uyarlanmış yeni sözleriyle karşımıza çıkıyor.

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