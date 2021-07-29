Magazin Esra Erol ve Ali Özbir'den aşk pozu

Esra Erol ve Ali Özbir'den aşk pozu

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Esra Erol ve Ali Özbir'den aşk pozu

Programı sezon finali yapan Esra Erol tatiline devam ediyor. Erol son olarak eşi Ali Özbir'le paylaştığı karesiyle beğeni topladı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" adlı programının sezon finali yapmasıyla ünlü sunucu, soluğu tatilde aldı. Erol, önceki gün eşi Ali Özbir ve iki oğluyla Yalıkavak'ta keyif yaparken görüntülendi.

2010 yılında uzun yıllardır birlikte olduğu Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un, İdris Ali ve Ömer adında iki oğlu bulunuyor.

Ailesiyle birlikte çıktığı tatilden mutlu pozlarını paylaşan Esra Erol'un, programdaki o sert halinden eser yok. Eşi ve çocuklarıyla tatile çıkan Esra Erol, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

'HAYATTA ARKADAŞLIK BİZİMKİSİ'

Esra Erol eşiyle olan fotoğrafına "Hayatta arkadaşlık bizimkisi…" notunu düştü. Esra Erol'un paylaşımına ünlü isimlerden beğeni yağdı.


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