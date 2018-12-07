Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında bu sefer başka bir aile dramı ortaya çıkarıldı. 18 yıl önce gazete ilanıyla evlatlık verilen Doğan Öztürk, öz ailesini bulmak için Esra Erol’da programına başvuruda bulundu.

GAZETEYE İLAN VERMİŞ

Öztürk’ün elinde tek bir bilgi olarak bulunan 18 yıl önce verilen gazete ilanını Esra Erol’da ekibi hızlı bir şekilde değerlendirerek çalışmaya başladı.

Trabzon’da yerel bir gazetede yer alan ilanda “Doğacak çocuğunu verecek aile arıyor” ifadesi ve annenin fotoğraf karesinin bulunması süreci hızlandırdı.

24 SAATTE BULUNDU

Gazete ilanıyla programa gelen Doğan Öztürk’ün annesine 24 saat içinde ulaşarak ilandaki kişinin Arife Kaya olduğu belirlendi.

Arife Kaya’ya kısa sürede ulaşan Esra Erol, canlı yayına davet ederek DNA testi yapılacağını açıkladı.

Arife Kaya ve Doğan Öztürk arasında yapılan DNA testi sonucu bugün Esra Erol’da açıklandı. DNA testi sonucuna göre Doğan, Arife Kaya’nın oğlu çıktı.