'Esra Erol'da akılalmaz bir olay daha yaşandı. Isparta'da yaşayan 18 yaşındaki Beyza Çelik, iddialara göre 44 yaşındaki Savaş Başol'a kaçtı.

Beyza Çelik'in 18 yaşında girdikten hemen sonra evden kaçtığı iddiasıyla yayına katılan aile kızlarının 44 yaşındaki Savaş Başol adında bir adamla evlendiğini anlatarak, kızlarının dönmesini için çağrıda bulundu.





x





Beyza’nın annesi Emine Çelik ağlayarak, kendisinin 41 yaşında olduğunu, kızının evlendiği kişinin 44 yaşında olduğunu dile getirdi. Ailenin iddiasına göre kızları Beyza'nın daha önce kendilerine, konuştuğu kişinin 30 yaşında olduğunu ve soyadını bile yanlış söylediğini dile getirdi.

Kendilerinden habersiz nikah kıyan kızlarının zorla evlendirildiğini iddia eden aile, Beyza ve Savaş Başol'un yayına bağlanmasıyla gözyaşlarına boğuldu.

"Ne yaptın sen?"

Kızları ve damatlarının görüntülerini ekranda gören aile, 'Kızım sen kimin yanında oturuyorsun? Geri dön. Ne yaptın sen? Kızım çok değişmişmişsin' diyerek feryat etti.

Yayına görüntülü bağlanan genç kız, "Telefonda konuştuk. Sonra otobüse bindim. Kütahya'ya yanına gittim. Kaçtığımız gün nikah kıydık. Severek evlendik. Birbirimizi çok seviyoruz. Kaçsak canlı yayına çıkmayız" diye konuştu.

Zorla kaçırma iddialarını reddeden Beyza Çelik, "Ailem yalan söylüyor. 31 Ocak'ta kaçmadım, 3 Şubat'ta kaçtım. Aileme istemeye geleceklerini söyledim, sıcak bakmadıkları için böyle bir yola başvurdum" dedi.

Sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını dile getiren genç kız, 3 aydır birbirlerini tanıdıklarını, severek kaçtığını ve sosyal medyada görüntülü konuşma dışında, kaçtığı gün Savaş Başol'u canlı olarak gördüğünü ifade etti.

Savaş Başol ise "Ben Beyza'yı çok seviyorum Yaşım 44 olabilir. Ama onun için yapmayacağım şey yok. Madem kızınızı seviyorsunuz. Neden onu dövüyorsunuz" diye konuştu.

Genç kızın ailesi ise "Kızımızı kaçırdı. Onu evden çıkarmıyor. Evine dön. O adamdan hayır gelmez." ifadelerini kullandı.