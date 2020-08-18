Magazin 'Esra Erol'da' ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

'Esra Erol'da' ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

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'Esra Erol'da' ile ilgili gerçek ortaya çıktı!

ATV ekranlarında yıllardır 'Esra Erol'da' adlı programıyla ekranlara gelen Esra Erol'un yeni sezonda ekranlarda olmayacağı iddiaları ortaya atılmıştı. İddialara göre RTÜK, yapılan şikayetler nedeniyle ‘Esra Erol’da’yı yayından kaldırdı.

18 Ağustos 2020, Salı 08:47 Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "31 Ağustos'ta" başlıklı yazısı şöyle:

Çıkan haberlere bakılırsa RTÜK’e yapılan şikayetler yüzünden ATV, ‘Esra Erol’da’yı yayından kaldırdı. Peki gerçek ne? Gerçek şu: Bodrum’da butik bir otelde eşi ve çocuklarıyla yaz tatilini tamamlayan Esra Erol, İstanbul’a döndü. Çünkü 31 Ağustos Pazartesi günü Erol, yıllardır olduğu gibi ATV ekranından seyircisiyle buluşacak.


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