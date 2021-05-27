Türkiye Esra Erol'un canlı yayınında duygusal anlar! 3 kardeş 20 yıl sonra buluştu

Esra Erol'un canlı yayınında duygusal anlar! 3 kardeş 20 yıl sonra buluştu

Türkiye

Esra Erol'un canlı yayınında duygusal anlar! 3 kardeş 20 yıl sonra buluştu

İzleyenleri ağlatan olay Esra Erol’da programında yaşandı. Ömer ve Emre kardeşler 20 yıldır hiç görmedikleri annelerini bulmak için programa başvurdu. Kardeşlerin hüzünlü hikayesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

27 Mayıs 2021, Perşembe 21:53 Son Güncelleme:
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Esra Erol'un canlı yayınında duygusal anlar yaşandı. Yaşından büyük konuşmaları, sempatik halleri ile herkesin gönlünde taht kurdular. Ancak hayat hikayeleri kendileri kadar güzel değildi. Küçük yaşta anneleri tarafından terkedilen hatta annelerini 20 yıldır hiç görmeyen iki kardeşe müjdeli haber Esra Erol’dan geldi.

BAMBAŞKA BİR DRAM ÇIKTI

Ancak annenin durumu bulunduğunda içler acısıydı. Annenin yaşadığı hayat hikayesinden ise bambaşka bir dram çıktı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Yıllardır başkaları tarafından mağdur edildiği öğrenilen Lamiye Günaydın’ın Emre ve Ömer dışında başka çocuklarının da olduğu ve onlarında evlatlık verildiği öğrenildi.

Gelen ihbarlar doğrultusunda İzmir’de bulunan anne canlı yayında “ben kötü yoldayım, çocuklarımı görmek istemiyorum” dedi.

Canlı yayında annelerini ilk kez gören kardeşler birbirlerine sarılıp ağladıkları an tüm Türkiye onlar için gözyaşı döktü.

Fakat sonrasında müjdeli haberi Esra Erol verdi. Yüreklerine bir parça su serpti.

Hiç görmedikleri ve bilmedikleri kardeşleri Yusuf’u Esra Erol buldu. Evlatlık verilen kardeşleri Yusuf ile canlı yayında buluşan Ömer ve Emre gözyaşlarına hakim olamadı.

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