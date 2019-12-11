2004-2005 yılları arasında yayınlanan 'Çemberimde Gül Oya' dizisinin 28'inci bölümünde figüran olarak yer alan Esra Erol'un görüntüsü ortaya çıktı.

Esra Erol, muhabir ordusunun arasında kahverengi saçları ve hafif makyajıyla dikkat çekiyor.

37 yaşındaki sunucunun dizideki tek repliği ise "Tutuklanmak için buraya getirildiğiniz fakat kefaletle serbest bırakıldığınız söyleniyor" şeklinde olmuş.

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Çemberimde Gül Oya dizisi 1980'li yıllardaki bir ailesinin zor yaşantısını ele aldı. Dizide Tuba Büyüküstün gibi isimlerde yer almıştı. Ancak dizinin bir bölümünde Esra Erol ve Melis Sözen'i fark eden hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.