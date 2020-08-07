Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti ayrılığa dayanamadı
Uzun süredir aşk yaşayan Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti, ayrılığa birkaç ay dayanabildi. Efe Gürsoy, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Esra Eron ile barıştığını ilan etti.
07 Ağustos 2020, Cuma 13:08 Son Güncelleme:
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Oyuncu Esra Eron, nisan ayında Efe Gürsoy ile olan ilişkisini bitirmiş, hatta bir süre imalı paylaşımlarıyla eski sevgilisine sürekli taş atmıştı.
Çift aralarındaki sorunları geçen günlerde çözerek barışma kararı aldı. Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam eden çiftten Efe Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalp emojisi koyarak ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini ilan etti.
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