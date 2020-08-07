Esra Eron ve Efe Gürsoy çifti ayrılığa dayanamadı

Oyuncu Esra Eron, nisan ayında Efe Gürsoy ile olan ilişkisini bitirmiş, hatta bir süre imalı paylaşımlarıyla eski sevgilisine sürekli taş atmıştı.

Çift aralarındaki sorunları geçen günlerde çözerek barışma kararı aldı. Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam eden çiftten Efe Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kalp emojisi koyarak ilişkilerine yeni bir şans verdiklerini ilan etti.