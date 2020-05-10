Esra Eron’un paylaşımı akılları karıştırdı

2002 Avrupa Güzeli, sunucu Esra Eron kızı Alya’nın babası Murat Aşık’tan 2013’te boşanmış, 2016’da üniversite yıllarından arkadaşı olan Efe Gürsoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki kısa süre önce sürpriz şekilde sona erdi. Taraflar sosyal medyada birbirini silip takipten çıkardı. Esra Eron’un Instagram hesabında yazar Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ adlı meşhur kitabından bir alıntı yapması akılları karıştırdı:

“Nereden başlıyorduk? İlk önce seviyor muyduk, yoksa ilk önce güveniyor muyduk?”

Bu sözler, "Esra, Efe’yi unutmamış, eski aşkına sitem ediyor" şeklinde yorumlandı.







