Esra Oflaz ve Ziya Güvenkaya boşandı

Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı ile Ziya Güvenkaya katıldı. Mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanan çiftin kızlarının velayeti anne de kaldı. Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde ise bulunmadı. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Yaşamının büyük kısmını Londra´da sürdüren Esra Oflaz ile Ziya Güvenkkaya 16 yıl önce evlenmişti. Çiftin evliliklerinden 13 yaşında kızları bulunuyordu. Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen Güvenkaya çifti geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi´ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı.

(Büşra Çoban - DHA)