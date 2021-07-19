Magazin Esra Oflaz, zor günleri atlattı

Esra Oflaz, zor günleri atlattı

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Esra Oflaz, zor günleri atlattı

Geçtiğimiz yıl birçok sıkıntıyı üst üste yaşayan Esra Oflaz, stresini Bodrum tatilinde atıyor. Cennet Koyu’nda teknesinde görüntülenen işkadını, arkadaşıyla anın tadını çıkardı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 11:15 Son Güncelleme:
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MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz, mayıs ayında ani bir karar vererek 16 yıllık eşi Ziya Güvenkaya’dan boşanmıştı. Pandeminin başında Londra’da okuyan kızını almaya giden ve orada Covid’e yakalanan işkadını, uzun süre hastanede kalarak hastalıkla mücadele etmişti.

Zor günleri geride bırakan Oflaz, şimdilerde Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Cennet Koyu’na demirli teknesinde kızı Almila ile birlikte yakın arkadaşı Senem İnal’ı ve onun kızını ağırlayan işkadını, keyifli bir gün geçirdi.

Çizgili mayosuyla fit görünen Esra Oflaz, o anları sosyal medya hesabından da paylaşarak altına şu dizeleri yazdı:

“Gün olur, alır başımı giderim, gün olur, başıma kadar mavi... Orhan Veli’den dostlarla bir deli mavi.” 

MEHMET ÜSTÜNDAĞ/ HÜRRİYET 

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