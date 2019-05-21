Esra Sönmezer kimdir? Esra Sönmezer kaç yaşında ve nereli?

Esra Sönmezer katıldığı magazin programlarıyla gündeme geldi. Tiyatro ile ilgili çalışmaları devam eden Esra Sönmezer internette merak ediliyor. Peki, Esra Sönmezer kimdir? İşte Esra Sönmez’in biyografisi…

ESRA SÖNMEZER KİMDİR?

Esra Sönmezer, 23 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. 8 yaşından itibaren bale eğitimi alan Esra Sönmezer, önemli resitallerde sahne aldı.

2002 yılında katıldığı Türkiye güzellik yarışmasında 1. seçildi. Aynı yıl, Türkiye’de gerçekleşen Dünya Güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ve dünya 4. oldu. Fakat yarışmada haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye attı.

Esra Sönmezer, 2002 yılı sonlarında Annesinin vefatı dolayısıyla, işlerine 5 yıl boyunca ara verdi.

2007 yılında oyunculuk ve tiyatro okuluna girerek tiyatro, müzik, dans, diksiyon ve sinema dersleri almaya başladı.

2004 ‘ten 2007 yılı sonuna kadar Erdem Siyavuşgil’ den şan, solfej ve musiki dersleri aldı. Eski ve tamamen unutulmuş eserlerin yer aldığı şarkılardan oluşan “İlk Göz Ağrısı” adlı nostalji albümü çıkarttı.

Savaş Dinçel sahnesinde, Müjdat Gezen ile birlikte ‘Jüri’ adlı kabarede, ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ , ‘Savaşma Seviş’ ve Oda tiyatrosu ekibiyle de ‘Meyhane’de Tiyatro’ adlı oyunlarda oynadı.

2008 yılından, 2010 yılına kadar, TRT2 ekranlarında 2 yıl ‘Hayatımız Sigortalı’ adlı ekonomi programını hazırlayıp sundu. TRT’nin ardından, çeşitli özel kanallarda bir çok TV programlarını başarıyla sundu. Cine 5 ekranlarında bir yıl ”Doğal Yaşam” isimli sağlık programını sundu. Ayrıca hafta içi her gün Cine 5 ekranlarında ”Esra’nın Yemek Günlüğü” adlı programı da sundu.