Türkiye Esrarengiz ölüm! Doktorun cansız bedeni balkonda bulundu

Esrarengiz ölüm! Doktorun cansız bedeni balkonda bulundu

Türkiye

Esrarengiz ölüm! Doktorun cansız bedeni balkonda bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu (35), kaldığı pansiyonun balkonunda ölü bulundu. Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

20 Eylül 2021, Pazartesi 20:51 Son Güncelleme:
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Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'nun Çorlu ilçesinde yaşayan ailesi, haber alamayınca sabah saatlerinde kaldığı pansiyon yetkililerine durumu bildirdi. Pansiyon sahibinin haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri eşliğinde odaya girilince Şükrüoğlu, balkondaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının da yaptığı incelemenin ardından Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tezgül Şükrüoğlu'nun, 2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atandığı ve burada pansiyonda yalnız kaldığı belirtildi.

Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ) (DHA)

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