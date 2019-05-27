Yeşilçam’ın usta oyuncusu Eşref Kolçak (92) dün saat 16.40’ta bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Eşref Kolçak, geçen ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi’ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Gemlik’te yaşayan Eşref Kolçak, yeniden rahatsızlanınca Gemlik Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncuya ‘solunum yetmezliği’ ve ‘organ yetmezliği’ tanısı koyulmuştu.

HARUN KOLÇAK'IN BABASIYDI

Eşref Kolçak, 2017 yılında pop sanatçısı oğlu Harun Kolçak’ı kaybetmişti.

Eşref Kolçak, yarın ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak’ın gömüldüğü Gemlik Belediye Mezarlığı’ndaki aile mezarına defnedilecek.

Ünlü oyuncunun doktoru Onur Yağız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

‘’Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçak’ı kaybettik.’’

200'E YAKIN FİLM VE DİZİDE ROL ALDI

28 Ocak 1927’de Erzurum’un İspir ilçesinde doğdu. 1941 yılında İstanbul’a gelen Kolçak, Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü’nü bitirdi. 1944 yılında Atilla Revü Opereti’nde tiyatroya başlayan Kolçak, 1945 yılında Ses Tiyatrosu’na geçti. 1947’de figüranlıktan oyunculuğa geçtiği ilk film Cahide Sonku ile beraber oynadığı “Fedakar Ana” oldu. Kolçak, Sanat hayatı boyunca 200’e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. ‘Bir Şoförün Gizli Defteri’, ‘Namus Uğruna’, ‘Düşman Yolları Kesti’ sanatçının önemli filmlerinden bazıları.

Eşref Kolçak’ın şarkıcı oğlu Harun Kolçak, 19 Temmuz 2017 tarihinde kanserden vefat etmişti.